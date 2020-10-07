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«Сан-Хосе» проявляет интерес к Бобби Райану

12:18
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Нападающий Бобби Райан находится на примете у нескольких клубов. Основным претендентом на 33-летнего канадца является «Сан-Хосе», сообщает The Athletic.

Ранее «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.

У Райана оставалось два года по действующему соглашению с зарплатой 7,25 миллиона долларов. Данный контракт был заключен в 2015 году.

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