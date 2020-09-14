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«С таким игроком твои шансы на победу будут выше всякий раз». Коулман — об игре Пойнта против «Айлендерс»

08:30
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Форвард «Тампы» Блэк Коулман поделился мнением об игре Брэйдена Пойнта в четвертом матче финала конференции против «Айлендерс» (4:1).

— Возьму на себя смелость сказать, что Пойнт — самый опасный игрок этого плей-офф, — приводит слова Коулмана офицальный сайт НХЛ. — Совершенно особый талант. С таким игроком в составе твои шансы на победу будут выше всякий раз. Его возвращение очень помогло, да и другие ребята подняли свою игру уровнем выше.

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