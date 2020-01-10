Национальная хоккейная лига определила трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал защитник «Рейнджерс» Энтони Дианджело. В матче с «Нью-Джерси» он сделал хет-трик, а также отметился еще двумя результативными передачами.

Второй звездой выбран нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Лучший снайпер сезона три раза поразил ворота «Виннипега» (5:4).

Первой звездой назван голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. В матче с «Чикаго» (5:2) он не только одержал победу, но и умудрился забить гол в ворота соперника.