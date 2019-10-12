Результативная передача Прохоркина не помогла фарм-клубу «Лос-Анджелеса» обыграть «Колорадо»

«Онтарио Рейн», который является фарм-клубом «Лос-Анджелеса», в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме проиграл «Колорадо» — 3:4. В активе российского нападающего гостей Николая Прохоркина результативная передача, бросок в створ и показатель полезности «+2». Теперь на счету форварда 2 (0+2) очка в 3 играх.

В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф

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