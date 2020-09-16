Пойнт может пропустить шестой матч серии против «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй» Брэйден Пойнт может пропустить шестой матч финальной серии «Востока» против «Айлендерс». Он не вышел на лед в пятом матче, который команда из Нью-Йорка выиграла 2:1 во втором овертайме.

Хоккейный журналист Джо Смит сообщает, что главный тренер «Молний» Джон Купер пока сам не может сказать, сыграет ли 24-летний канадец в нынешнем плей-офф.

Пойнт — главный бомбардир «Тампы» в нынешнем плей-офф: на его счету 25 (9+16) очков в 16 встречах. В четвертом матче он пропустил силовой прием от защитника «островитян» Адама Пелека и не смог продолжить игру.

В финальной серии Восточной конференции впереди «Тампа-Бэй» — 3-2.