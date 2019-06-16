03:39 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" обменял Мяяттю в "Чикаго" на Кахуна

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"Питтсбург" обменял защитника Олли Мяяттю в "Чикаго", сообщает официальный сайт клуба. В обратном направлении проследовал форвард Доминик Кахун. Также "Пингвины" получат право выбора в первом раунде драфта.

24-летний Олли Мяяття в прошлом сезоне провел 60 матчей за "Питтсбург" и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф у него один мяч без результативных действий.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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