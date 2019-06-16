"Питтсбург" обменял Мяяттю в "Чикаго" на Кахуна

"Питтсбург" обменял защитника Олли Мяяттю в "Чикаго", сообщает официальный сайт клуба. В обратном направлении проследовал форвард Доминик Кахун. Также "Пингвины" получат право выбора в первом раунде драфта.

24-летний Олли Мяяття в прошлом сезоне провел 60 матчей за "Питтсбург" и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф у него один мяч без результативных действий.

TRADE ALERT: The Penguins have acquired forward Dominik Kahun and a 2019 fifth-round draft pick from the Chicago Blackhawks in exchange for Olli Maatta.



Full details: https://t.co/mjPVW6s9VV pic.twitter.com/N9VCvbMTwq — Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 июня 2019 г.

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