Нападающий Патрик Марло не намерен завершать карьеру. 41-летний канадец будет искать себе новый клуб, сообщает TSN.

В прошедшем сезоне он выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург». В общей сложности нападающий набрал 22 (11+11) очка в 66 встречах.

Марло занимает четвертое место в списке действующих самых результативных игроков НХЛ. За карьеру он набрал 1188 (562+626) очка. Его опережают только Сидни Кросби (1263), Александр Овечкин (1278) и Джон Торнтон (1509).