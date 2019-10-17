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Овечкин вышел на 42-е место по очкам в НХЛ, до Кросби 9 баллов

05:36
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3). Он поучаствовал в победном голе, ассистировав Джону Карлсону.

Россиянин вышел на 42-е место по очкам за карьеру, сравнявшись с Жаном Беливо. У обоих по 1219 результативных баллов.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 1228 очков, занимает 41-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Лидирует в списке Уэйн Гретцки с 2857 очками.

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