Овечкин вышел на 42-е место по очкам в НХЛ, до Кросби 9 баллов

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3). Он поучаствовал в победном голе, ассистировав Джону Карлсону.

Россиянин вышел на 42-е место по очкам за карьеру, сравнявшись с Жаном Беливо. У обоих по 1219 результативных баллов.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 1228 очков, занимает 41-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Лидирует в списке Уэйн Гретцки с 2857 очками.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика