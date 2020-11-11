Овечкин: «Кто я в футболе? Месси»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в шутку сравнил себя с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

— Футболисты любят хоккей, хоккеисты любят футбол. Респект от какого самого крутого футболиста тебе прилетал в Instagram?

— Из российских, понятное дело, все ребята, друг за другом следим, все друг друга поддерживают. Уэйн Руни — мы с ним хорошо общаемся, хорошо дружим, потому что он играл за «DC Юнайтед», мы смотрели его последний матч, когда он выступал там. Колоссальный класс, сразу видно опыт, понятно, что уже не та форма, которая у него раньше была, но то, что он вытворяет с мячом, то, как видит площадку, как читает игру — это просто феноменально.

— С Месси я знаком, он тоже приезжал в Вашингтон, но так и не получил от него весточки из Instagram.

— Если брать Овечкина-хоккеиста, его уровень, если спроецировать на футбол, то Овечкин — это кто?

— Месси (смеется), — сказал Овечкин в интервью программе «КраСава» на Youtube.