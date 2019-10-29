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Овечкин дал совет «Торонто». Жесткий выбор для игроков канадского клуба

21:39
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дал совет игрокам «Торонто», как выиграть Кубок Стэнли.

— У них есть группа молодых игроков, — цитирует нападающего Yahoo! Sports. — Надеюсь, они будут учиться. Все зависит от них, хотят ли они играть на себя или они хотят выиграть Кубок Стэнли, и тогда им нужно играть по-другому.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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