Овечкин дал совет «Торонто». Жесткий выбор для игроков канадского клуба

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дал совет игрокам «Торонто», как выиграть Кубок Стэнли.

— У них есть группа молодых игроков, — цитирует нападающего Yahoo! Sports. — Надеюсь, они будут учиться. Все зависит от них, хотят ли они играть на себя или они хотят выиграть Кубок Стэнли, и тогда им нужно играть по-другому.

Ovi says the Leafs need to 'figure out if they're playing for themselves or for a Stanley Cup' and if they want to win they need to play differently ? pic.twitter.com/oWTV5qUfmn — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) October 29, 2019

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