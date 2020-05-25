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Octopus Thrower посоветовал «Детройту» обратить внимание на Наместникова

06:10
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Портал Octopus Thrower, акцентирующий внимание на «Детройте», предположил, кто из будущих свободных агентов может усилить команду. В четверку игроков вошел нападающий «Колорадо» Владислав Наместников.

В текущем сезоне он также выступал за «Рейнджерс» и «Оттаву». В 65 матчах на его счету 31 (14+17) очко при показателе полезности «-5» и 45 минутах штрафа. На драфте 2011 года его выбрала «Тампа». Пост генменеджера у «молний» тогда занимал Стив Айзерман. Сейчас он работает на аналогичной должности в «Детройте».

Кроме Наместникова, в список попали: Алекс Гальченюк («Миннесота»), Эрик Хаула («Флорида»), Йеспер Фаст («Рейнджерс»).

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