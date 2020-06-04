НХЛ проведет предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли без четкой сетки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет вводить четкую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли при участии 24-х команд, утверждает канадский журналист Эллиот Фридман в своем Twitter.

По информации источника, все будет зависеть от посева в каждом новом раунде. Ожидается, что в квалификации пройдет серия из 5 матчей, а следующие раунды — из 7.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды — по 12 из Восточной и Западной конференций.