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НХЛ проведет предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли без четкой сетки

21:25
НХЛ не станет вводить четкую сетку в плей-офф Кубка. Фото USA Today Sports
НХЛ не станет вводить четкую сетку в плей-офф Кубка. Фото USA Today Sports
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет вводить четкую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли при участии 24-х команд, утверждает канадский журналист Эллиот Фридман в своем Twitter.

По информации источника, все будет зависеть от посева в каждом новом раунде. Ожидается, что в квалификации пройдет серия из 5 матчей, а следующие раунды — из 7.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды — по 12 из Восточной и Западной конференций.

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