"Миннесота" подписала пятилетний контракт с Цуккарелло

"Миннесота" подписала пятилетний контракт с нападающим Матсом Цуккарелло. Он получит 30 миллионов, а заработная плата за год 31-летнего форварда составит 6 миллионов, сообщает официальный сайт лиги.

Цуккарелло перешел из "Рейнджерс" в "Даллас" по ходу минувшего сезона. Всего он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) очков, в плей-офф на его счету 11 (4+7) очков. Всего в НХЛ – 511 игр и 355 (114+241) набранных баллов.

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