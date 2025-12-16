Маршан стал четвертым возрастным игроком в истории «Флориды» с 35 очками за сезон

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд стал четвертым игроком в истории команды в возрасте 37 лет и старше с 35 очками за один сезон, сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Тампой» 37-летний канадец забросил шайбу. Теперь у него 35 (19+16 очков) в 31 матче.

Также 35 очков и более набрали канадцы Гэри Робертс (40 в сезоне-2005/06) и Джо Ньювендайк (56 в сезоне-2005/06) и чех Яромир Ягр (дважды; максимум — 66 очков в сезоне-2015/16).