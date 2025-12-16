Ковалев об Овечкине: «Он 20 лет назад был упертым — лез напролом, мог создать момент из ничего»

Тренер сборной России по хоккею Алексей Ковалев поделился своими впечатлениями от первой встречи с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«У него уже тогда (20 лет назад — прим.) был большой потенциал, очень хороший бросок. Может быть, в то время Саша технически не особо был развит, но хорошей скоростью обладал. Плюс был упертым — лез напролом, мог создать момент из ничего», — цитируют «Известия» экс-нападающего «Рейнджерс» и «Питтсбурга».

В сезоне-2025/26 40-летний Овечкин в 32 матчах набрал 31 (14+17) очко.