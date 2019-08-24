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Малкин провел встречу с главным тренером «Питтсбурга»

16:47
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, как прошла их встреча в межсезонье с нападающим Евгением Малкиным.

«Увидел, что Малкин хочет как можно скорее начать тренировочный лагерь и помочь нам выигрывать, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Подробности нашего разговора останутся между нами, но могу сказать, что мы разделяем взгляды на то, как нам двигаться вперед, и как он может помочь команде побеждать. Это блестящий игрок, один из лучших в своем поколении.

Эта встреча была важна для нас обоих. И я считаю, что она прошла очень хорошо».

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