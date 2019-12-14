Макс Пачоретти: «Малкольм Суббан практически стоял на голове и вернул «Вегасу» уверенность»

Форвард «Вегаса» Макс Пачоретти после победы над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ) похвалил голкипера команды Малкольма Суббана. Вратарь отразил 28 бросков, из них 14 — в первом периоде.

— У нас был ужасный первый период. Он практически стоял на голове и вернул нам уверенность, чтобы сделать камбэк и победить, — цитирует официальный сайт НХЛ Пачоретти. — Приятно видеть, что он получил вознаграждение, потому что он проделал феноменальную работу в этом году. Часто запасной голкипер не получает награду.