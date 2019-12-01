Макдэвид набрал еще два очка, но «Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» принимал «Эдмонтон». «Кэнакс» одержали победу со счетом 5:2. По три очка на свой счет записали нападающие «Ванкувера» Бо Хорват (0+3) и Тэннер Пирсон (2+1).

У «Ойлерз» в обоих голах команды поучаствовал форвард Коннор Макдэвид (1+1).

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Граовац — 2 (бол., Пирсон, Годетт), 3:31 — 0:1. Пирсон — 6 (мен., Миллер), 13:32 — 0:2. Макдэвид — 19 (Бир, Ганье), 14:14 — 1:2. Кассиан — 9 (Макдэвид), 25:05 — 2:2. Пирсон — 7 (Хорват, Хьюз), 33:47 — 2:3. Эрикссон — 1 (Хорват, Пирсон), 38:04 — 2:4. Лейво — 3 (Хорват, Виртанен), 41:21 — 2:5.

Вратари: Смит — Маркстрем.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (7+15+8) — 38 (17+13+8).

1 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков