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Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

07:16
24 апреля. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:1. Александр Георгиев. Фото nhl.com
24 апреля. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:1. Александр Георгиев. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроком матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Александр Георгиев признан первой звездой встречи, так как отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой стал Алексис Лафернье, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку россиянин Артемий Панарин, сделавший две голевые передачи.

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