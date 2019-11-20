Кучеров получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:3), сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит. Он отмечает, что именно так клуб официально классифицировал повреждение игрока. Россиянин травмировался после хита в исполнении Брэйдена Шенна.

Nikita Kucherov officially listed with an upper body injury, per team. Cooper indicated his absence wasn't due to concussion protocol. The Hart Trophy winner looked fine walking out of building but we'll probably know more at practice tomorrow. https://t.co/W4BPYt0jQD — Joe Smith (@JoeSmithTB) November 20, 2019

28-летний канадец снес Кучерова. Защитник Эрик Чернак подлетел к сопернику и вступился за своего российского одноклубника. В итоге россиянин не сумел продолжить игру.

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