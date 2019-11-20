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Кучеров получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом»

09:29
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил травму верхней части тела во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:3), сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит. Он отмечает, что именно так клуб официально классифицировал повреждение игрока. Россиянин травмировался после хита в исполнении Брэйдена Шенна.

28-летний канадец снес Кучерова. Защитник Эрик Чернак подлетел к сопернику и вступился за своего российского одноклубника. В итоге россиянин не сумел продолжить игру.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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