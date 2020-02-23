Ковальчук может продолжить карьеру в «Колорадо»

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук попал в сферу интересов «Колорадо», утверждает журналист TVA Sports Луис-Жан. По информации источника, генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен отправился в «Эвеланш» на переговоры на этой неделе.

При этом сообщается, что Ковальчук предварительно договорился с «Монреалем» о заключении нового контракта на один год. «Канадиенс» готовы расстаться с российским хоккеистом только в случае второго раунда драфта.

В текущем сезоне Ковальчук провел 39 матчей в НХЛ и набрал 22 (9+13) очка.

Ранее в СМИ появилась информация, что на форварда претендуют «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон».