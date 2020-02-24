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Ковальчук числится в платежных ведомостях четырех клубов НХЛ

08:21
Илья Ковальчук. Фото USA Today Sports
Илья Ковальчук. Фото USA Today Sports
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«Монреаль» будет платить российскому форварду Илье Ковальчуку половину зарплаты в 700 тысяч долларов по его контракту после перехода в «Вашингтон». Таким образом, нападающий будет числиться в платежных ведомостях сразу четырех клубов НХЛ.

Сезон 36-летний россиянин начинал в составе «Лос-Анджелеса», однако «Кингз» расторгли с ним соглашение по ходу регулярного чемпионата. Теперь в платежной ведомости «Королей» в этом и в следующем сезонах учитывается 6,25 миллиона долларов.

Также Ковальчук числится в платежке «Нью-Джерси» — 250 тысяч долларов до конца сезона-2024/25.

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