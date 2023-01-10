Копитар повторил рекорд результативности Овечкина и Малкина

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар достиг отметки в 1100 очков за карьеру в НХЛ.

Форвард сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона». Словенец стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ, кому удалось набрать 1100 очков в лиге. Помимо него, это делали Александр Овечкин, Сидни Кросби, Патрик Кейн и Евгений Малкин.

Также Копитар стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», добравшимся до отметки в 1100 очков за команду. Лучшим бомбардиром клуба является Марсель Дионн (1307), на втором месте — Люк Робитэйл (1154).