«Оттава» уступила «Нэшвиллу» дома, у Зуба «-2»

«Оттава» проиграла «Нэшвиллу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Предаторз» забросили Роман Йоси, Жереми Лозон и Филип Форсберг.

Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин завершил игру с показателем полезности «+1», у россиянина Артема Зуба из «Оттавы» — «-2».

«Нэшвилл» одержал четвертую победу подряд и занимает девятое место в таблице Западной конференции с 44 очками в 39 матчах. «Оттава» идет на 13-й строчке Востока с 39 очками в 40 играх.