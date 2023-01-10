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Сегодня, 06:20

«Оттава» уступила «Нэшвиллу» дома, у Зуба «-2»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Оттава» проиграла «Нэшвиллу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Предаторз» забросили Роман Йоси, Жереми Лозон и Филип Форсберг.

Российский защитник «Нэшвилла» Яков Тренин завершил игру с показателем полезности «+1», у россиянина Артема Зуба из «Оттавы» — «-2».

«Нэшвилл» одержал четвертую победу подряд и занимает девятое место в таблице Западной конференции с 44 очками в 39 матчах. «Оттава» идет на 13-й строчке Востока с 39 очками в 40 играх.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Оттава Сенаторз
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НХЛ: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» и другие матчи 10 января
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Сент-Луис 41 20 21 43
6 Нэшвилл 38 18 20 42
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 41 21 20 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
31.12
1.01
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14.01
15.01
10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 0 : 0
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 76
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

38 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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