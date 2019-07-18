Комфер подписал четырехлетний контракт с "Колорадо"

Нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги. Заключено четырехлетнее соглашение, детали сделки не разглашаются. По информации североамериканских СМИ, американец получит за год 3,5 миллиона евро. 24-летний форвард избежал арбитражного слушания.

В 66 матчах прошедшего сезона на его счету 32 (16+16) очка. В плей-офф на его счету 6 (4+2) баллов.

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