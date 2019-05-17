Игроки "Бостона" составили тройку звезд дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в третьем раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Бостона" Патрис Бержерон. 33-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в четвертом матче с "Каролиной" (4:0).

Второй звездой стал нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, который забросил одну шайбу и отдал 2 передачи в победном матче с "Каролиной" (4:0).

Третьей звездой назван голкипер "Бостона" Туукка Раск. Финн отразил 24 броска игроков "Каролины" и оформил второй шат-аут в нынешнем плей-офф.

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