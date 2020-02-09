Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне. Видео
04:37
«Нью-Джерси» принимает «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0, после второго периода). На 26-й минуте счет открыл Никита Гусев. Он забросил 10-ю шайбу в сезоне. Всего на счету россиянина в дебютном сезоне в лиге 32 (10+22) очка в 51 встрече.
1-0 Gusev(10)-ASST: Severson(15), Coleman(11): https://t.co/zv2wKeXjNw#LAKvsNJD #GoKingsGo #LAKings #NJDevils pic.twitter.com/4am5XvvtNF— Eric (@Kingsgifs) February 9, 2020
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