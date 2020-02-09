Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне. Видео

«Нью-Джерси» принимает «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0, после второго периода). На 26-й минуте счет открыл Никита Гусев. Он забросил 10-ю шайбу в сезоне. Всего на счету россиянина в дебютном сезоне в лиге 32 (10+22) очка в 51 встрече.