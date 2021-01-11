Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко набрал четыре очка в тренировочном матче. На его счету два гола и две передачи.

Команда «белых», за которую выступал российский форвард, разгромила команду «синих» со счетом 10:4.

26-летний россиянин заключил контракт с клубом НХЛ этим летом. Соглашение экс-игрока ЦСКА рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет 1,2 миллиона долларов.