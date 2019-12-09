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Георгиев — первая звезда дня в НХЛ

08:26
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Национальный хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ.

Первой звездой дня признан вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:0) отразил 38 бросков и оформил второй шатаут в сезоне.

Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли, сделавший дубль в игре против «Анахайма» (3:2).

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Конор Гарленд, который забросил шайбу и забил победный буллит в серии в игре с «Чикаго» (4:3).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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