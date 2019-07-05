Генеральный менеджер "Колорадо" назвал Задорова важной частью оборонительной линии команды

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик прокомментировал продление контракта Никитой Задоровым. Новое соглашение рассчитано на один год.

– Задоров – жесткий и физически крепкий защитник. Никита – важная часть оборонительной линии "Колорадо", и мы рады, что у него есть контракт на следующий сезон, – приводит официальный сайт НХЛ слова Сакика.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков