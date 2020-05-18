«Феноменальная память. Помнит абсолютно все». Знаменитый финский форвард рассказал, чем его шокировал Гретцки

Легенда финского хоккея Яри Курри в интервью «СЭ» назвал уникальное качество своего бывшего партнера по звену в «Эдмонтоне» — Уэйна Гретцки.

— Расскажите что-нибудь о Уэйне, чего мы не знаем.

— Он всегда шокировал меня тем, какая у него феноменальная память. Он помнит абсолютно все. Постоянно рассказывает какие-то занимательные истории. Когда мы начинаем обсуждать былые времена, арены, статистику, города — я не помню вообще ничего. А он — каждую мельчайшую деталь.

— Ходили слухи о том, что в лиге был негласный запрет на силовые приемы против Гретцки. Это правда?

— Безусловно, игроки очень его уважали и играли против несколько осторожнее. Но никаких правил и установок на этот счет не было, и многие хотели его атаковать. Другое дело, что он был слишком умным игроком, и видел все, что происходит на льду. И это не позволяло его ловить.

— Кроме того, все боялись его телохранителя Марти Максорли, который растерзал бы любого, кто позволил себе хитануть Гретцки?

— Его и Дэйва Семенко. Их было двое. Месть за любую грязную акцию наступала неизбежно. (Игорь Рабинер)