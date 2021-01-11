Евгений Свечников оказался на уэйвере

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников был выставлен на драфт отказов. Если ни один клуб не заберет его контракт, то он можеn быть отправлен в АХЛ, сообщает Puck Pedia.

Летом нападающий подписал новый контракт с «Детройтом». Срок нового соглашения Свечникова с клубом НХЛ составил один год.

За пять лет за океаном Свечников провел в лиге всего 20 матчей, хотя был выбран клубом под достаточно высоким, 19-м номером драфта. За все это время нападающий забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.