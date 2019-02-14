Евгений Кузнецов – о Кубке Стэнли: "Все, что ты выигрываешь и проигрываешь – для близких"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов​ в эксклюзивном интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру рассказал о том, кому посвятил победу в Кубке Стэнли-2018.

Напомним, что Кузнецов в 2018 году вместе с "Кэпиталз" впервые в истории завоевал главный трофей плей-офф НХЛ. "Вашингтон" в гостях победил "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала. Столичные выиграли серию – 4-1.

– Придерживаюсь такого мнения, что все, что ты выигрываешь и проигрываешь – для близких. Чтобы они порадовались. Когда происходит такое серьезное событие, то, если бы не они, ты сам ничего бы не понял. Но когда видишь, насколько счастливы родители, жена и ребенок – понимаешь, что, наверное, ради таких моментов и стоит столько лет каждый день выходить на тренировку. Ради этих эмоций и живешь.

Дочка словосочетание "Кубок Стэнли" говорила чаще, чем любые другие слова. После этих слов она, по сути, и разговаривать начала. "Папа Кубок Стэнли выиграл!" – это была ее первая полноценная фраза. А главное, четко так! – сказал Кузнецов.

– По-русски?

– Конечно. В семье мы говорим только по-русски. Сейчас она стала ходить в американский садик, и за полгода стала понимать язык – и отвечать. Но дома не хочет по-английски говорить. (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Кузнецовым читайте – здесь