Егор Рыков восстановился после травмы и будет набирать форму в АХЛ

Защитник «Рейнджерс» Егор Рыков восстановился после травмы. Он выведен из списка травмированных и отправлен в АХЛ, где будет набирать форму, сообщает Blueshirt Banter.

22-летний россиянин подписал контракт с клубом из Нью-Йорка прошедшим летом. Однако получил травму голеностопа в тренировочном лагере, после чего не появлялся на льду долгое время.

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