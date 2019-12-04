Егор Рыков восстановился после травмы и будет набирать форму в АХЛ
23:00
Защитник «Рейнджерс» Егор Рыков восстановился после травмы. Он выведен из списка травмированных и отправлен в АХЛ, где будет набирать форму, сообщает Blueshirt Banter.
22-летний россиянин подписал контракт с клубом из Нью-Йорка прошедшим летом. Однако получил травму голеностопа в тренировочном лагере, после чего не появлялся на льду долгое время.
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