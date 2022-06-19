«Эдмонтон» близок к продлению контракта с главным тренером Вудкрофтом

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт может продлить контракт с клубом, сообщает Sportsnet.

По сведениям источника, «Ойлерз» близки к тому, чтобы продлить соглашение с 45-летним канадцем на три года.

Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале 2022 года. Вместе с командой специалист дошел до финала Западной конференции, где уступил «Колорадо» (0-4).