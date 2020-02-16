Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла поделился мнением о защитнике Владиславе Гаврикове. Он проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

— Лучшее его определение — прирожденный хоккеист, именно так он себя показывает на льду, — приводит слова Тортореллы российская версия официального сайта НХЛ. — Он играет без каких-то излишеств, временами даже слишком просто. Но при этом он все время находит способ быть эффективным на льду. Это то, что я ценю в нем. Он очень-очень надежен.

Он как осьминог, захватывает в свои щупальца людей и не отпускает. Когда он в защите, от него действительно трудно уйти, тебя достанет и не даст убежать, потому что обладает еще и огромной силой. Ему нравится играть в хоккей. При этом рядом с ним нет никакой лишней чепухи, он просто играет.