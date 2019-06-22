Дмитрий Куликов: "Кучеров – лучший нападающий НХЛ"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов поделился мнением об игре форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова. Он стал обладателем приза самому ценному игроку, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии профсоюза игроков

– Кучеров – однозначно лучший нападающий НХЛ, – цитируют "Известия" Куликова. – Это видно и по набранным им очкам в сезоне. Против "Тампы" крайне сложно играть, и все благодаря Никите, который демонстрирует запредельный уровень хоккея.

"Надо стремиться быть как Малкин и Овечкин". Кучеров – лучший игрок сезона НХЛ!