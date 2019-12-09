Известный нападающий, член Зала славы Дино Сиссарелли поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

— Кто знает, как высоко Ови может подняться, — приводит слова Сиссарелли российская версия официального сайта НХЛ. — Его потолок — это космос. Лично мне очень приятно видеть настолько преуспевающего одаренного чистого снайпера. Очевидно, что он держит себя в отличной форме, не говоря о том, что продолжает и сейчас играть в очень силовой хоккей. Он умеет делать все.

Не помню, в каком возрасте закончил играть Марк Мессье, но помню, что он тоже был хорош всегда, вплоть до последних лет в хоккее. Он, как и Овечкин, всю карьеру был настоящим быком на льду. Они вообще похожие по стилю игроки.

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