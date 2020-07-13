Дин Эвасон утвержден главным тренером «Миннесоты»
13 июля 2020, 18:10
Канадский специалист Дин Эвасон утвержден на пост главного тренера «Миннесоты», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт Эвасона с «Уайлд» рассчитан на два года. С февраля он работал и.о. главного тренера клуба.
55-летний Эвасон за свою карьеру успел поиграть за «Вашингтон», «Хартфорд», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Калгари». На драфте-1982 он был выбран под общим 89-м номером «Кэпиталз».
В составе сборной Канады нападающий выигрывал чемпионата мира 1997 года.
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