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Дин Эвасон утвержден главным тренером «Миннесоты»

13 июля 2020, 18:10
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Канадский специалист Дин Эвасон утвержден на пост главного тренера «Миннесоты», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Эвасона с «Уайлд» рассчитан на два года. С февраля он работал и.о. главного тренера клуба.

55-летний Эвасон за свою карьеру успел поиграть за «Вашингтон», «Хартфорд», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Калгари». На драфте-1982 он был выбран под общим 89-м номером «Кэпиталз».

В составе сборной Канады нападающий выигрывал чемпионата мира 1997 года.

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