Дежардена освободили от обязанностей главного тренера "Лос-Анджелеса"

Канадский специалист Уилли Дежарден покинул пост главного тренера "Лос-Анджелеса", сообщает официальный сайт "Кингз".

– Мы поблагодарили Уилли Дежардена за его усилия и самоотдачу, которые он показывал, когда он исполнял обязанности временного главного тренера. Желаем Уилли и его семье только лучшего в будущем. Процесс найма нашего следующего главного тренера уже начался, и мы с нетерпением ожидаем подходящего специалиста, – цитирует пресс-служба команды в ице-президента и генерального директора "Кингз" Роба Блейка.

"Лос-Анджелес" набрал 71 очко в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

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