«Детройт» потерпел третье поражение подряд
«Оттава» на выезде обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Оттава» — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Голы: Дюклер — 8 (Шабо), 3:08 — 0:1. Фаббри — 4 (Филппула, Гронек), 9:57 — 1:1. Филппула — 3 (мен., Хелм), 18:32 — 2:1. Дюклер — 9 (Л. Браун), 25:00 — 2:2. Пажо — 12, 25:57 — 2:3. Ткачак — 7 (Дюклер), 30:22 — 2:4. Манта — 12 (Гронек, Атанасиу), 57:14 — 3:4.
Вратари: Бернье (56:54 — 57:14, 58:19) — Нильссон.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (10+12+16) — 33 (13+17+3).
Наши: — - Зайцев (22.30/0/-1), Наместников (14.32/3/0).
20 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.
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