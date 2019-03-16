"Даллас" проиграл "Вегасу", Худобин сделал 35 сэйвов

"Даллас" на своем льду проиграл "Вегасу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 35 из 37 сэйвов посвоим воротам. Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Вегас" - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пачоретти - 22 (Штястны, Стоун), 0:18 - 0:1. Хинтс - 9, 4:04 - 1:1. Ривз - 9 (Белльмар, Карпентер), 42:37 - 1:2.

Нереализованный буллит: Карлссон (Вегас Голден Найтс), 21:37.

Вратари: Худобин (58:14) - Флери.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 41 (11+14+16) - 37 (15+11+11).

Наши: Ничушкин (8.56/1/-1), Радулов (22.16/8/+1) - -.

16 марта. Даллас. American Airlines Center.