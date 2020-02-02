Что такое невезение? Отвечает «Детройт»
05:04
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (0:1, начало третьего периода). В одном из моментов у хозяев была отличная возможность сравнять счет. Проводящий 1000-й матч в лиге Валтери Филппула сначала не смог попасть в пустой угол, а затем отправил шайбу параллельно воротам.
— В случае, если вам интересно, как проходит сезон у «Детройта», — иронично подписал момент один из пользователей.
In case you're wondering how Detroit's season is going... pic.twitter.com/xlnRT5dMe2— Shayna (@hayyyshayyy) February 2, 2020
«Детройт» — худшая команда лиги. На его счету лишь 12 побед в 53 матчах.
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