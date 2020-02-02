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Что такое невезение? Отвечает «Детройт»

05:04
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (0:1, начало третьего периода). В одном из моментов у хозяев была отличная возможность сравнять счет. Проводящий 1000-й матч в лиге Валтери Филппула сначала не смог попасть в пустой угол, а затем отправил шайбу параллельно воротам.

— В случае, если вам интересно, как проходит сезон у «Детройта», — иронично подписал момент один из пользователей.

«Детройт» — худшая команда лиги. На его счету лишь 12 побед в 53 матчах.

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