Что такое невезение? Отвечает «Детройт»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (0:1, начало третьего периода). В одном из моментов у хозяев была отличная возможность сравнять счет. Проводящий 1000-й матч в лиге Валтери Филппула сначала не смог попасть в пустой угол, а затем отправил шайбу параллельно воротам.

— В случае, если вам интересно, как проходит сезон у «Детройта», — иронично подписал момент один из пользователей.

In case you're wondering how Detroit's season is going... pic.twitter.com/xlnRT5dMe2