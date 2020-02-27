Бывший тафгай «Чикаго» Скотт: «Спорю на 100 тысяч долларов, что Овечкин не побьет рекорд Гретцки»

Бывший тафгай «Чикаго» Джон Скотт объяснил, почему форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, по его мнению, не побьет рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.

— Почему все считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки? По-моему, у него нет шансов, — цитирует Скотта Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Dropping the Gloves.

У Уэйна 894 гола, Овечкин только что забил 700, верно? Вы понимаете, сколько еще лет ему потребуется, чтобы забросить оставшиеся 894 шайбы? Шесть?

То есть вы полагаете, что Овечкин будет еще шесть лет подряд забивать не меньше 30 голов за сезон? Сколько ему сейчас — 34? Он забросил в этом году 43 шайбы, но вам не кажется, что в ближайшие 2-3 сезона Ови упрется в стену и уже не сможет быть таким результативным? Даже если Овечкину удастся забросить по 50 шайб в ближайшие два года, ему потребуется забить еще 90. А ему будет уже 37. Сомневаюсь, что он будет забивать даже по 40, потому что 34-35 лет это возраст, когда игроки начинают сдавать. Это нормально. Я, конечно, хочу, чтобы у него получилось, но у Ови очень мало времени.

Гретцки в молодости забивал по 70-80 голов за регулярку, а Овечкина таких сезонов никогда не было. Смотрим, как менялась результативность Уэйна с годами — 40, 30, 20, потом 15 и 9. И он же проводил полные сезоны, почти не пропускал матчи. И это величайший игрок в истории. И он в отличие от Овечкина не играл в такой силовой манере. Так что Ови тоже ждет спад. Давайте это просто признаем.

Журналисты так не считают? Спорю на 100 тысяч долларов, что Овечкин не побьет рекорд Гретцки. Соглашусь на 30 тысяч, а сам дам 100 тысяч, если это случится.

Как я это вижу: в следующем сезон он забьет еще 40. Ему будет 36 лет.

Еще 40 через год — ему уже 37.

Еще 40 в третьем сезоне — у него 820 шайб, но ему 38.

Допустим еще 40 в четвертом сезоне — ему 39 лет, и ему нужно еще 35 шайб в пятом сезоне.

В 39 лет. Я просто думаю, что это маловероятно. Я надеюсь, что у Овечкина получится, но просто смотрю на вещи реалистично.