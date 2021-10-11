Брайн Бойл подпишет полноценный контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург» оставит в команде нападающего Брайана Бойла. С ним будет подписан полноценный контракт, информирует инсайдер Франк Серавалли.

Он заключил минимальный контракт на год и 750 тысяч долларов.

36-летний Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на чемпионате мира-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером вместе с командой.

Его последним клубом в НХЛ была «Флорида». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 играх плей-офф добавил еще 31 (16+15) балл.