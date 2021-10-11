Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся в «Чикаго». Он подписал контракт на год и 800 тысяч долларов, сообщает сайт клуба.

29-летний Густафссон провел несколько лет в составе «Блэкхокс», но в сезоне-2019/20 был обменян в «Калгари». В прошлом сезоне он успел поиграть за «Филадельфию» и «Монреаль». Всего в лиге на счету игрока обороны 250 матчей и 131 (29+102) очко.