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Защитник Эрик Густафссон вернулся в «Чикаго»

Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся в «Чикаго»
11 октября, 17:57
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Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся в «Чикаго». Он подписал контракт на год и 800 тысяч долларов, сообщает сайт клуба.

29-летний Густафссон провел несколько лет в составе «Блэкхокс», но в сезоне-2019/20 был обменян в «Калгари». В прошлом сезоне он успел поиграть за «Филадельфию» и «Монреаль». Всего в лиге на счету игрока обороны 250 матчей и 131 (29+102) очко.

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Иван Шитик все материалы автора
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