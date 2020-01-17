«Бостон» обыграл «Питтсбург», у Малкина «-2»
06:25
«Бостон» переиграл на своем льду «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Брюинз» прервали четырехматчевую серию побед «Пингвингз».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал при показатели полезности «-2».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Кросби — 7 (Симон, Дж. Джонсон), 0:24 — 0:1. Керали — 4 (Кулман, Макэвой), 10:03 — 1:1. Линдхольм — 3 (Кулман), 12:16 — 2:1. Бержерон — 20 (Пастрняк), 43:19 — 3:1. Маршан — 21 (п.в., Пастрняк), 59:07 — 4:1.
Вратари: Галак — Джерри (57:32 — 59:07).
Штраф: 15 — 17.
Броски: 30 (12+12+6) — 30 (10+10+10).
Наши: — - Малкин (19.21/2/-2).
17 января. Бостон. TD Garden.
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