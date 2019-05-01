НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр. 30-летний канадец в матче с "Колорадо" (4:2) оформил хет-трик.

Второй звездой стал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37 в победном матче с "Бостоном" (2:1).

Третьей звездой назван нападающий "Сан-Хосе" Тимо Майер, набравший три очка (1+2) в игре с "Колорадо" (4:2).

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