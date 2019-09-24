Бэбкок отметил игру Коршкова в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после контрольного матча с «Монреалем» (3:0) отметил игру российского нападающего Егора Коршкова. В этой встречи россиянин отметился дублем.

— Думаю, Коршков провел очень хороший матч, — цитирует тренера в Twitter журналист Марк Мастерс. — Холл, Петан... у парней была возможность проявить себя, и они ею воспользовались. Это то, чего мы и ждем от них. Они вышли против действительно сильных соперников, пришлось приложить много усилий, чтобы победить, но им это удалось.

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