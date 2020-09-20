Антон Худобин: «У нас была хорошая пауза перед финалом, хотя мне было немного скучно»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин поделился впечатлениями от победы над «Тампой» (4:1) в первом матче финала Кубка Стэнли и рассказал о пользе паузы, которая была у «Старз» перед серией против «Лайтнинг». Россиянин стал первой звездой встречи, отразив 35 бросков.

— У меня бывают и матчи, когда по воротам бросают 20-25 раз, и мне так тоже комфортно, — цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. — Не поймите меня неправильно, но и такие победы тоже хороши. Что есть, то есть. Я просто концентрируюсь на каждом следующем броске. Даже не думаю о том, сколько их будет в итоге. Просто нужно делать свою работу.

Всегда отлично, когда ты ведешь в счете. Конечно, с этим приходит уверенность. С другой стороны, ты должен концентрироваться на 60 и более минутах. «Тампа» в третьем периоде очень мощно шла на наши ворота. И если бы счет стал 2:3, то мы не знаем, что бы произошло. Поэтому мы должны были удерживать счет, превращать 3:1 в 4:1. И это тоже дает уверенность.

Это была хорошая пауза, мы провели перед этим много матчей. Было полезно немного передохнуть. Но в то же время понятно, что мы ограничены в «пузыре». Поэтому просто расслаблялись, проводили важные тренировки и готовились к финалу. Все было прекрасно, хотя для меня — немного скучно.